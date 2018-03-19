В Ленобласти Путин набирает 80%

Данные избиркома ЛО коррелируют с данными ВЦИОМ.

Самовыдвиженец Владимир Путин набирает в Ленобласти 80% голосов избирателей при явке 65-67%. Об этом сообщил председатель избиркома Ленобласти Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Максимальное количество пока набирает кандидат номер четыре – Путин Владимир Владимирович. У него около 80%. Но это не окончательные цифры. Десятые и сотые процентов гуляют», - сообщил он.

Лебединский добавил, что данные избиркома ЛО в целом коррелируют с данными ВЦИОМ.

По его словам, были предпосылки для нарушений со стороны наблюдателей. Поступило семь жалоб. Но комиссия никого не отстраняла. От кандидата КПРФ Павла Грудинина на выборах в Ленобласти было 152 наблюдателя. От ЛДПР Владимира Жириновского – пять. От Владимира Путина – 598, от кандидата партии «Гражданская платформа» Ксении Собчак – 61, от лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина – двое, от представителя партии «Яблоко» Григория Явлинского – 70.