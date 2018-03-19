Выборы Президента 2018
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Путин о своем результате на выборах: Очень достойный

Путин о своем результате на выборах: Очень достойный

 ЦИК обработал 70 процентов протоколов

ЦИК обработал 70 процентов протоколов
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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0:13   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Путин заявил, что хотел бы сохранить командный дух на ближайшие годы

Путин заявил, что хотел бы сохранить командный дух на ближайшие годы

Лидирующий на президентский выборах Владимир Путин на встрече со своим штабом заявил, что хотел бы сохранить команду на ближайшие годы.

Владимир Путин рассказал, что когда он проходил по Манежной площади, один из участников митинга крикнул ему: «Мы  — ваша команда». Действующий президент отметил, что ему было чрезвычайно приятно это слышать. Он добавил, что хотел бы сохранить командный дух на ближайшие годы, чтобы эффективно работать на благо России. На данный момент Владимир Путин уверенно побеждает на выборах президента России с результатом 75,57%. По данным ЦИК РФ, сейчас обработано 60% бюллетеней.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #путин #выборы 2018
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