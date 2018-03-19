Путин: Россия хочет позитивного развития отношений со всеми странами

Россия заинтересована в позитивном развитии отношений на всех континентах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе.

Путин отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы отношения в мире между странами на всех континентах развивались позитивно. Он отметил, что из этого должна складываться международная повестка дня.

Ранее ЦИК заявил, что на прошедших в воскресенье выборах президента РФ обработано 60 процентов бюллетеней. По предварительной информации, Владимир Путин лидирует с 75,57 процента голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15 процентами голосов, на третьем - Владимир Жириновский с 6,3 процента голосов.