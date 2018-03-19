​​​​​​​ЦИК: Подсчитано более половины бюллетеней, у Путина 75,57 процента голосов

Центральная избирательная комиссия России сообщила о том, что к полуночи подсчитано 60 процентов избирательных бюллетеней.

По предварительным данным, на выборах президента РФ Владимир Путин набирает 75,57 процентов голосов избирателей.

На втором месте по-прежнему держится кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 12,92%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на третьем месте, у него 6,19%, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» остается на четвертом месте с 1,44%.

Остальные кандидаты, по предварительным данным, не набрали и одного процента голосов избирателей: у Григория Явлинского 0,82%, у Бориса Титова 0,66%, у Максима Сурайкина 0,65% и у Сергея Бабурина 0,63% голосов.