Путин намерен встретиться с другими кандидатами в президенты

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин 18 марта выступил на концерте в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России, после чего встретился со своим предвыборным штабом.

Он заметил, что запланировал встречи в другими кандидатами в президенты.

Центризбирком РФ ранее сообщил, что, согласно анализу 60% протоколов, на президентских выборах этого года лидирует Владимир Путин. Его поддержали 75,61% россиян. Второе место занимает Павел Грудинин с 12,9% голосов, а третье - Владимир Жириновский (6,19%).