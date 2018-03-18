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 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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23:56   18 Марта 2018
Политика
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Путин посмеялся над предположением, что через шесть опять вернется на пост президента

Путин посмеялся над предположением, что через шесть опять вернется на пост президента

Действующий президент России Владимир Путин прокомментировал предположение, что через шесть лет он мог бы опять вернуться на президентский пост.

Эта тема была поднята в ходе выступления Путина перед его сторонниками в избирательном штабе. В частности, действующий глава государства заявил по этому поводу:

«Я что, до ста лет буду сидеть? Это смешно».

Напомним: ранее ЦИК РФ, заявил о том, что обработано более половины избирательных бюллетеней на прошедших в воскресенье 18 марта выборах президента России. По предварительным данным, Владимир Путин лидирует, набрав более 75 процентов голосов избирателей. На втором месте с огромным отрывом кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у которого около 15%, а на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, с примерно 6,3% голосов.  

Автор: Александр Люблинский
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