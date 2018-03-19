Северокорейский лидер пообещал придерживаться планов по денуклеаризации – МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в интервью телеканалу CBS сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал такое обещание.

Она рассказала насколько ценным является это обещание. Ким Чен Ын первый раз, еще и сам лично, говорит такое.

Министр считает, что согласие американского лидера Дональда Трампа на переговоры с северокорейской стороной – очень смелое решение, которое показывает, что Соединенные Штаты хотят решить эту проблему.

До сих пор конкретных условий, места и даты встречи президентов КНДР и Соединенных Штатов еще не назвали. Над этим работают. Предполагают, что она состоится до конца весны.