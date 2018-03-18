Путин сообщил, что планирует изменить состав правительства

Владимир Путин, лидирующий на выборах президента России, сообщил о том, что все изменения в структуре государственных органов произойдут после вступления на новый срок.

Владимир Путин отметил, что все изменения в составе правительства необходимо осуществлять только после того, как президент вступит в свои полномочия на новый срок. Он добавил, что уже задумывался над тем, какие изменения нужно внести в текущий состав кабинета министров. Однако заняться этим президент планирует только после инаугурации. По предварительным результатам голосования действующий глава государства Владимир Путин лидирует с 75% голосов.