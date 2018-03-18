Владимир Путин выступил с комментарием по делу Скрипаля

Действующий президент России Владимир Путин отметил, что если бы Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим газом, люди в Солсбери погибли бы на месте.

Он отметил, что от действия подобного химического оружия люди погибают на месте. Сейчас Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме.

Сергей Скрипаль является экс-полковником ГРУ, который был осужден в 2006 году в России за государственную измену за шпионаж в пользу другого государства, после чего его лишили воинского звания.