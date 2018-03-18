Выборы Президента 2018
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Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018
Путин о своем результате на выборах: Очень достойный

Путин о своем результате на выборах: Очень достойный

 ЦИК обработал 70 процентов протоколов

ЦИК обработал 70 процентов протоколов
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Северокорейский лидер пообещал придерживаться планов по денуклеаризации – МИД Южной Кореи

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 Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

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23:43   18 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин выступил с комментарием по делу Скрипаля

Владимир Путин выступил с комментарием по делу Скрипаля

Действующий президент России Владимир Путин отметил, что если бы Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим газом, люди в Солсбери погибли бы на месте.

Он отметил, что от действия подобного химического оружия люди погибают на месте. Сейчас Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме.

Сергей Скрипаль является экс-полковником ГРУ, который был осужден в 2006 году в России за государственную измену за шпионаж в пользу другого государства, после чего его лишили воинского звания.

Автор: Юлия Стрелкова
#великобритания #путин #скрипаль
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