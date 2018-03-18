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СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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23:46   18 Марта 2018
Россия
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Путин назвал «безобразием» ситуацию с голосованием россиян на Украине

Путин назвал «безобразием» ситуацию с голосованием россиян на Украине

Действующий президент РФ Владимир Путин выступил перед своими сторонниками в своем избирательном штабе в Москве.

В ходе выступления Путин прокомментировал ситуацию, которая в воскресенье 18 марта в день выборов президента России сложилась на Украине, где местные силовики и радикально настроенные группировки не дали гражданам РФ проголосовать на территории российского посольства.

«Ситуация с голосование россиян на Украине – безобразие, но Россия отвечать не будет», - заявил Пути, в частности.

Напомним: ранее Центризбирком заявил, что по результатам обработки 50% избирательных бюллетеней Владимир Путин набирает свыше 75 процентов голосов избирателей.

Автор: Александр Люблинский
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