Путин назвал «безобразием» ситуацию с голосованием россиян на Украине

Действующий президент РФ Владимир Путин выступил перед своими сторонниками в своем избирательном штабе в Москве.

В ходе выступления Путин прокомментировал ситуацию, которая в воскресенье 18 марта в день выборов президента России сложилась на Украине, где местные силовики и радикально настроенные группировки не дали гражданам РФ проголосовать на территории российского посольства.

«Ситуация с голосование россиян на Украине – безобразие, но Россия отвечать не будет», - заявил Пути, в частности.

Напомним: ранее Центризбирком заявил, что по результатам обработки 50% избирательных бюллетеней Владимир Путин набирает свыше 75 процентов голосов избирателей.