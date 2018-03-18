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23:46   18 Марта 2018
Россия
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Толстой: Президент продолжит политику, делающую нашу страну великой, а россияне его поддержат

Толстой: Президент продолжит политику, делающую нашу страну великой, а россияне его поддержат

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что провели большую работу, чтобы избирательная система, создаваемая на протяжении нескольких лет, становилась лучше.

Корреспондент ИА «Политика Сегодня» собрал самое важное из его речи. 

«Высокая явка, потому что сработал третий закон Ньютона: когда есть давление, сила действия оказывается противодействием», – сказал Толстой.  

Он считает, что действующий президент РФ Владимир Путин в этом году получил больше голосов, чем на прошлых выборах. Отсюда, как считает Толстой, следует, что имеется возможность двигать страну вперед, сохраняя все то, что Россия уже имеет. Он убежден, что это дает власти право на рывок и это здорово, потому что это говорит о том какие качества у России будут дальше.  

«Президент продолжит политику, которая сделает нашу страну великой, и мы его в этом поддерживаем. Будем подавать ключи и болтики.», – добавил депутат.

Он также отметил, что очень много было молодежи. Толстой считает, что очень хорошо, что россияне осознали ответственность в принятии такого решения для государства.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #политика #общество #толстой #выборы2018
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