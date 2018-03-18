Обработано 50% бюллетеней: У Владимира Путина 75% голосов

По предварительным результатам голосования действующий президент Владимир Путин набрал 75% голосов.

На данный момент действующий глава государства Владимир Путин получил 75,01%. Следом за ним идет кандидат от Коммунистической партии России Павел Грудинин с 13,38%. Замыкает тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский – 6,34%.

Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак получает 1,42% голосов, следом идут Григорий Явлинский (0,83%), Максим Сурайкин и Борис Титов (по 0,65%). Последнее место с результатом 0,63% занимает Сергей Бабурин.