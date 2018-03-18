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23:30   18 Марта 2018
Россия
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Начальник ГУ Росгвардии по Московской области скончался в возрасте 57 лет

Начальник ГУ Росгвардии по Московской области скончался в возрасте 57 лет

В воскресенье 18 марта в Москве на 58-м году жизни умер начальник Главного управления Росгвардии по Московской области Василий Глотов.

Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии. Там же по поводу скоропостижной кончины Василия Глотова выражаются искренние соболезнования.

«Руководство Росгвардии, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ, сотрудники и военнослужащие ГУ Росгвардии по Московской области, а также Совет ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка с глубоким прискорбием сообщают, что 18 марта на 58-ом году скоропостижно скончался начальник ГУ Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Глотов Василий Анатольевич», - говориться в опубликованном сообщении.

Кроме того, на сайте размещена информация о том, что Глотов 38 лет назад начинал службу сержантом ППС и дослужился до звания генерал-майора полиции. Сообщается, что на протяжении более 20 лет Глотов служил на руководящих постах в отряде милиции особого назначения Главного управления внутренних дел по Москве.

Автор: Александр Люблинский
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