Сущевский обвинил во лжи блогеров, освещавших выборы

Известный философ и социолог Артем Сущевский, довольно критично настроенный к власти в целом, заявил, что не заметил «истерики вокруг повышения явки», о которой писали некоторые блогеры.

В своем блоге на LiveJournal он рассказал, что во время предвыборной гонки часто встречал в социальных сетях и различных блогах записи о якобы вбросах бюллетеней и попытках власти повысить явку на выборы с помощью студентов и бюджетников. Однако эти заявления показались социологу неправдоподобными, ведь люди голосуют по месту жительства, а любую попытку «нагнать» побольше народу население обязательно заметит.

Более того, подчеркивает Сущевский, никто из его родных и друзей не пожаловались на агрессивную агитацию, когда он поинтересовался у них об этом. Все как один ответили, что в этом году поучаствовать в выборах призывали на удивление мягко, ненавязчиво.

Тем временем блогеры заявляют о «тотальной мобилизации».

«Как это прикажете воспринимать?», — удивляется социолог.

Он подчеркивает, что всегда считал здоровую критику власти оправданной. Но ложь в этом случае превращает все благие намерения в «помойное ведро», а лгуна - в «дешевого клоуна».