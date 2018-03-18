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Россия
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Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

Действующий президент РФ Владимир Путин вышел на митинг на Манежной площади в Москве и поблагодарил собравшихся за поддержку на выборах.

Владимир Путин, который по данным ЦИК после обработки 30% избирательных бюллетеней, набирает на прошедших выборах президента РФ более 73 процентов голосов избирателей, вышел на митинг своих сторонников, который проходит в воскресенье вечером на Манежной площади.

Обращаясь к людям, Путин заявил:

«Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, и к нашим сторонникам по всей стране. Спасибо вам большое за результат. Мы словно обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштбаную работу во имя России! Спасибо!».

После этого, Владимир Путин начал скандировать: «Россия, Россия», а собравшиеся на площади люди подхватили. Далее глава государства еще раз обратился к свои сторонникам со словами благодарности и спустился со сцены.

Автор: Александр Люблинский
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