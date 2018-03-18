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СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
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23:24   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Эксперт: Выборы президента России прошли на «отлично»

Эксперт: Выборы президента России прошли на «отлично»

Журналист, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян считает, что выборы прошли на «отлично». Он рассказал, почему в этом году на избирательные участки пришло так много избирателей.

Всероссийский центр общественного мнения и Фонд «Общественное мнение» провели опрос перед российскими президентскими выборами. По его итогам стало известно, что поучаствовать в важном решении страны хотели около 70-80% избирателей.

Эксперт считает, что высокая явка была из-за активности кандидатов на пост главы российского государства, политической активности россиян и повышенной заинтересованности, сообщает «Слово и дело».

Он отметил и активную рекламную кампанию, проводимую Центризбиркомом России. При этом Гаспарян считает, что в этот раз оппозиционеры не смогут придраться к работе комиссии, потому что все прошло отлично.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #политика #гаспарян #выборы2018
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