Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

И объяснил, где кандидат от КПРФ на самом деле потерял 2,5%

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин поддержал блогера Алексея Навального, который заявлял о якобы имевших место подтасовках на выборах 18 марта. Заявление коммуниста приводит Twitter общественного деятеля Михаила Ходорковского, олигарха, чья общественная организация признана нежелательной в России.

Грудинин: «К сожалению, Навальный был прав — проголосовать два раза было можно. Подсчет голосов был нечестным»https://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/X0R3SZTQC3 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.

Коммунисты уверены: с цифрами от Центризбиркома что-то не так. Глава КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в воскресенье заявил, что у Грудинина на 2,5% больше голосов, чем показывает ЦИК. А Грудинин назвал состоявшиеся выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве в это время».

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, который наблюдал за выборами в Москве от Общественной палаты РФ, сообщил корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что серьезных нарушений на избирательных участках не было. Поэтому претензии Грудинина эксперт считает неуместными.

«Была всякая ерунда, которая выеденного яйца не стоит. Иногда происходили странные вещи – неадекватное поведение наблюдателей. Они видели фальсификации там, где их отродясь не было. Грудинину жаловаться нужно только на самого себя и на то, как он бездарно провел кампанию. Этим и объясняются его проценты. Теоретически, если бы он не кидал своих сотрудников и доверенных лиц, то парочкой процентов у него наверняка было бы больше», - полагает Данилов.

Как заметил собеседник «ПС», критиковать результаты выборов уже стало традицией парламентских коммунистов. И заявления Грудинина ей соответствуют.

«Он поддерживает стандартную игру КПРФ, которая после всех выборов начинала ныть о том, что были фальсификации, все у них украли и так далее. Это шарманка, которую они заводят, не приходя в сознание», - поделился мнением эксперт.

В ЦИКе заявлениям КПРФ о нарушениях удивлены. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что Грудинин жаловался и на СМИ, которые изображали его в неприглядном свете. ЦИК на эти жалобы ответил. Коммунисты пока молчат.