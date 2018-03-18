Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

 Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма

Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

 Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз
Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

 Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма

Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

 Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз
23:09   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
38

ЦИК: Владимир Путин набирает 75,78% голосов в Санкт-Петербурге и 72,15% в Москве

ЦИК: Владимир Путин набирает 75,78% голосов в Санкт-Петербурге и 72,15% в Москве

По итогам предварительных результатов голосования действующий президент Владимир Путин набирает 72,15% голосов избирателей в Москве и 75,78% - в Санкт-Петербурге по данным ЦИК РФ.

На данный момент обработано примерно 2% бюллетеней (1,66% в Москве и 1,8% в Санкт-Петербурге). 

Второе место занимает кандидат от Коммунистической партии России Павел Грудинин с 11,51%, за ним следует глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,03%

Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак получает 3,56% голосов.

Результат Григория Явлинского на данный момент — 2,97%, Бориса Титова  — 1,48%, Сергея Бабурина — 0,99%, Максима Сурайкина  — 0,72%.

Автор: Юлия Стрелкова
#путин #цик рф #выборы 2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину Выборы президента 2018
Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину
Выигрыш Путина должен быть полным. То есть таким, чтобы ни у кого из его оппонентов в России и за рубежом не осталось ни одного аргумента.
21:54   18 Марта 2018
6179
«Вождь» проиграл и умер как политик Россия

«Вождь» проиграл и умер как политик

21:51   18 Марта 2018
977
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России Россия

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

17:36   18 Марта 2018
88139
Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах Россия

Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах

17:10   18 Марта 2018
1203
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах