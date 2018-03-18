ЦИК: Владимир Путин набирает 75,78% голосов в Санкт-Петербурге и 72,15% в Москве
По итогам предварительных результатов голосования действующий президент Владимир Путин набирает 72,15% голосов избирателей в Москве и 75,78% - в Санкт-Петербурге по данным ЦИК РФ.
На данный момент обработано примерно 2% бюллетеней (1,66% в Москве и 1,8% в Санкт-Петербурге).
Второе место занимает кандидат от Коммунистической партии России Павел Грудинин с 11,51%, за ним следует глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,03%
Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак получает 3,56% голосов.
Результат Григория Явлинского на данный момент — 2,97%, Бориса Титова — 1,48%, Сергея Бабурина — 0,99%, Максима Сурайкина — 0,72%.