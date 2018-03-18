Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма
Жители Северной столицы собрались на стрелке Васильевского острова. У всех хорошее настроение, заметил председатель федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области, доверенное лицо Владимира Путина Владимир Дербин.
В воскресенье, 18 марта, россияне отмечают четвертую годовщину присоединения Крыма. Кроме того, в этом году 18 марта прошли выборы президента РФ. Согласно анализу 40% протоколов, лидирует на президентских выборах Владимир Путин.
Дербин заметил, что настроение петербуржцев совпадает с первыми итогами голосования.