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23:07   18 Марта 2018
Россия
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Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма

Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма

Жители Северной столицы собрались на стрелке Васильевского острова. У всех хорошее настроение, заметил председатель федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области, доверенное лицо Владимира Путина Владимир Дербин.

В воскресенье, 18 марта, россияне отмечают четвертую годовщину присоединения Крыма. Кроме того, в этом году 18 марта прошли выборы президента РФ. Согласно анализу 40% протоколов, лидирует на президентских выборах Владимир Путин.

Дербин заметил, что настроение петербуржцев совпадает с первыми итогами голосования.

Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #крым #петербург #новости #выборы2018
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