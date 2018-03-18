​​​​​​​Кадыров сообщил, что Путин набирает в Чечне свыше 93 процентов голосов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в воскресенье вечером, что действующий президент России Владимир Путин на выборах главы государства в Чечне набирает более 93% голосов избирателей.

Об этом Кадыров заявил, выступая на митинге в Грозном. При этом глава Чечни поблагодарил жителей республики за явку на выборы, которая продемонстрировала единство чеченского народа.

«Я благодарю вас за то, что все вышли на выборы и показали единство нашего народа. По предварительным данным, более 93% жителей Чечни проголосовали за действующего президента».

Напомним: ранее ЦИК сообщил, что после обработки 30% бюллетеней Владимир Путин лидирует на президентских выборах в России, набирая 73,11% голосов избирателей.