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23:05   18 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Кадыров сообщил, что Путин набирает в Чечне свыше 93 процентов голосов

​​​​​​​Кадыров сообщил, что Путин набирает в Чечне свыше 93 процентов голосов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в воскресенье вечером, что действующий президент России Владимир Путин на выборах главы государства в Чечне набирает более 93% голосов избирателей.

Об этом Кадыров заявил, выступая на митинге в Грозном. При этом глава Чечни поблагодарил жителей республики за явку на выборы, которая продемонстрировала единство чеченского народа.

«Я благодарю вас за то, что все вышли на выборы и показали единство нашего народа. По предварительным данным, более 93% жителей Чечни проголосовали за действующего президента».

Напомним: ранее ЦИК сообщил, что после обработки 30% бюллетеней Владимир Путин лидирует на президентских выборах в России, набирая 73,11% голосов избирателей.

Автор: Александр Люблинский
#путин #кадыров #чечня #выборы2018 #93 процента
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