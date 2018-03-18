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23:02   18 Марта 2018
Россия
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Путин посетит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади

Путин посетит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади

Действующий президент РФ Владимир Путин посетит мероприятие, посвященное годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходящее 18 марта в столице.

В штабе Путина уже смотрят митинг на Манежной площади. Ждут, когда туда приедет президент.

 

 

На мероприятии много молодежи. Участники принесли российский триколор. Многие из них рассказали, что пришли таким образом поддержать решение правительства, принятое четыре года назад. Большинство, делясь эмоциями, сказали, что настроение просто отличное, даже несмотря на то, что в столице еще довольно прохладно.  

Автор: Анастасия Аои
#москва #россия #путин #крым #политика #митинг #севастополь #общество
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