Путин посетит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади

Действующий президент РФ Владимир Путин посетит мероприятие, посвященное годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходящее 18 марта в столице.

В штабе Путина уже смотрят митинг на Манежной площади. Ждут, когда туда приедет президент.

В штабе Путина смотрят митинг на Манежной: Сначала президент приедет туда pic.twitter.com/xcWWiQZbAy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

На мероприятии много молодежи. Участники принесли российский триколор. Многие из них рассказали, что пришли таким образом поддержать решение правительства, принятое четыре года назад. Большинство, делясь эмоциями, сказали, что настроение просто отличное, даже несмотря на то, что в столице еще довольно прохладно.