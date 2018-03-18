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22:50   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Зюганов остался доволен предварительными итогами президентских выборов

Зюганов остался доволен предварительными итогами президентских выборов

Лидер коммунистической партии заявил, что не жалеет о решении выдвинуть Павла Грудинина на пост президента России.

На выступлении в предвыборном штабе коммунистов Зюганов выразил надежду на то, что после успешных результатов КПРФ на выборах, офис партии увеличится в несколько раз.

Он также выразил благодарность Грудинину за достойное выступление во время проведения предвыборной гонки и добавил, что любой политик может ему позавидовать.

По предварительным результатам голосования кандидат в президенты от КПРФ занимает второе место.

Автор: Юлия Стрелкова
#зюганов #выборы 2018 #грудинин
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