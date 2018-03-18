Свыше 5,5 тысячи россиян выбрали президента РФ в Турции

Это в три раза больше, чем явка на парламентские выборы РФ на территории Турции в 2016 году.

Президентские выборы РФ в Турции прошли в диппредставительствах России в Анкаре, Анталье, Кемере, Стамбуле и Трабзоне. В турецкой столице президента РФ выбрали по крайней мере 1,2 тысячи человек с учетом предварительного голосования.

В Анталье и Кемере в выборах поучаствовали примерно две тысячи россиян. В Стамбуле - 2,3 тысячи, а в Трабзоне - 85 человек.

Согласно анализу 35% протоколов, на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин с 74,45% голосов.