Свыше пяти тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ в Таиланде

По предварительным данным, в Таиланде отдали голоса свыше пяти тысяч человек.

Такую информацию сообщает РИА «Новости». В Бангкоке поучаствовали в российских президентских выборах 636 избирателей. Это количество в два раза больше, чем на прошлых выборах. На Пхукете и в Паттайе проголосовали по 2,5 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что множество российских туристов и проживающих на Пхукете россиян решили поучаствовать в выборах президента РФ.

По словам очевидца, очередь растягивалась свыше чем на пять сотен метров. Вместо отдыха они решили поддержать одного из восьми кандидатов, поучаствовав в важном решении государства.