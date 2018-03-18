Зампред ЦБ пошутил о победе Собчак над четырьмя кандидатами в президенты

Заместитель председателя Банка России Александр Торшин с юмором прокомментировал предварительные данные ЦИК, обнародованные после обработки 30% бюллетеней на выборах президента РФ.

В частности, как сообщает ЦИК, по результатам обработки трети избирательных бюллетеней на выборах главы государства уверенно лидирует действующий президент РФ Владимир Путин, набравший на данный момент 73,11 % голосов избирателей. На втором и третьем местах с большим отрывом находятся кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,79%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,69%). На четвертом месте оказалась Ксения Собчак – кандидат от партии «Гражданская инициатива», которая набирает 1,4% голосов.

При этом сообщается, что кадидаты от «Яблока» Григорий Явлинский, Сергей Бабурин от РОС, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Борис Титов от Партии Роста, не набирают по данным ЦИК, и одного процента.

В связи с этим Александр Торшин сыронизировал в своем микроблоге Twitter:

Г.Явлинский, С.Бабурин, М.Сурайкин, Б.Титов проиграли не В.Путину. Они проиграли прежде всего К.Собчак.