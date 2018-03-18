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22:38   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Собянин назвал предварительную победу Путина на выборах победой всей России

Собянин назвал предварительную победу Путина на выборах победой всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предварительная победа Владимира Путина на выборах президента России этого года - не просто победа одного человека.

В Twitter градоначальник заметил, что, согласно первым данным голосования, Владимир Путин уверенно лидирует. Но эта победа принадлежит не только кандидату. Она принадлежит всем жителям РФ.

Центризбирком РФ проанализировал 35% протоколов. Согласно полученным данным, Путин набрал 74,10% голосов. На прошлых выборах президента РФ его поддержали 63,6% россиян.

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #собянин #политика #новости #выборы2018
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