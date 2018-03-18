Собянин назвал предварительную победу Путина на выборах победой всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предварительная победа Владимира Путина на выборах президента России этого года - не просто победа одного человека.

В Twitter градоначальник заметил, что, согласно первым данным голосования, Владимир Путин уверенно лидирует. Но эта победа принадлежит не только кандидату. Она принадлежит всем жителям РФ.

По первым результатам подсчета голосов на выборах Президента России Владимир Путин одерживает уверенную победу. Это не просто победа одного человека. Победила вся Россия. https://t.co/0LZlBA08Gd — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 18, 2018

Центризбирком РФ проанализировал 35% протоколов. Согласно полученным данным, Путин набрал 74,10% голосов. На прошлых выборах президента РФ его поддержали 63,6% россиян.