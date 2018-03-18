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СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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22:35   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Директор Русского музея: Прогнозы запада о низкой явке на президентских выборах не сбылись

Директор Русского музея: Прогнозы запада о низкой явке на президентских выборах не сбылись

Владимир Гусев, директор Русского музея и доверенное лицо Путина остался доволен предварительными результатами голосования.

Он отметил, что Владимир Путин лидирует с уверенным отрывом, что, как надеется Гусев, позволит стабилизировать внутреннюю и внешнюю политику страны.

Гусев добавил, что несмотря на западные прогнозы о низкой явке, на участках он заметил огромные очереди.

Он также рассказал, что уважает Путина за неподдельный интерес к культуре, надежность, убедительность и умение разговаривать с молодежью на одном языке.

Автор: Юлия Стрелкова
#путин #гусев #выборы 2018
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