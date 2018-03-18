Директор Русского музея: Прогнозы запада о низкой явке на президентских выборах не сбылись

Владимир Гусев, директор Русского музея и доверенное лицо Путина остался доволен предварительными результатами голосования.

Он отметил, что Владимир Путин лидирует с уверенным отрывом, что, как надеется Гусев, позволит стабилизировать внутреннюю и внешнюю политику страны.

Гусев добавил, что несмотря на западные прогнозы о низкой явке, на участках он заметил огромные очереди.

Он также рассказал, что уважает Путина за неподдельный интерес к культуре, надежность, убедительность и умение разговаривать с молодежью на одном языке.