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Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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0:58   19 Марта 2018
Россия
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Путину и команде необходимо вырастить преемственность, заявил Михалков

Путину и команде необходимо вырастить преемственность, заявил Михалков

Известный режиссер Никита Михалков, доверенное лицо лидирующего на выборах кандидата Владимира Путина, считает, что политику и его команде в ближайшие годы стоит выращивать смену.

Режиссер уверен, что необходимо «привлекать людей из русской провинции». По его мнению, стоит приводить к власти тех, кто знает о проблемах своих мест, тех, кто имеет работать и понимает величину России. Об этом Михалков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно предварительным итогам выборов, по состоянию на 00.40 понедельника по Москве Владимир Путин набрал 76.02% голосов избирателей.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #общество #михалков #преемственность
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