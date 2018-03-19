Путину и команде необходимо вырастить преемственность, заявил Михалков

Известный режиссер Никита Михалков, доверенное лицо лидирующего на выборах кандидата Владимира Путина, считает, что политику и его команде в ближайшие годы стоит выращивать смену.

Режиссер уверен, что необходимо «привлекать людей из русской провинции». По его мнению, стоит приводить к власти тех, кто знает о проблемах своих мест, тех, кто имеет работать и понимает величину России. Об этом Михалков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно предварительным итогам выборов, по состоянию на 00.40 понедельника по Москве Владимир Путин набрал 76.02% голосов избирателей.