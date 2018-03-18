Штаб Путина назвал первые данные выборов замечательными
Замечательная цифра, заметил пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.
Российский Центризбирком обработал 21,33% протоколов, согласно которым кандидат в президенты РФ Владимир Путин набрал 71,97% голосов. На прошлых президентских выборах за него проголосовали 63,6% россиян.
Кондрашов заметил, что, несмотря на то, что никаких цифр не ставилось, данные о предварительной победе Путина на выборах президента замечательные.