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22:31   18 Марта 2018
Россия
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ЦИК: После обработки трети бюллетеней Путин лидирует с 73 процентами голосов

ЦИК: После обработки трети бюллетеней Путин лидирует с 73 процентами голосов

Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 30% протоколов участковых избирательных комиссий набирает на выборах главы государства 73,11% голосов избирателей.

Об этом в воскресенье вечером сообщает Центризбирком. Также ЦИК сообщает, что кандидат от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин держится на втором месте, набирая 14,96 %. Третье место на данный момент за лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, у которого 6,73 % голосов избирателей.

Также по данным ЦИК четвертое место занимает кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, у которой 1,39%. Далее следуют кандидаты, не набравшие пока ни одного процента голосов избирателей: Григорий Явлинский от «Яблока» - 0,78%, Сергей Бабурин от «Российского общественного союза» с 0,63%, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» с 0,62% и Борис Титов от «Партии Роста» с 0,61%.

Автор: Александр Люблинский
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