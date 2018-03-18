Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» проходит на Манежной площади

Мероприятие, посвященное годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, проходит 18 марта в столице.

Ведущий торжественно объявил, что в этот день сразу два крупных события: россияне отмечают воссоединение и выбирают главу государства, сообщает ТАСС. В российской столице развернули световые инсталляции.

На мероприятие пришло много молодежи. Участники взяли с собой российские флаги. Они поделились эмоциями с журналистами. Многие сказали, что у них в этот день отличное настроение, хотя в столице еще холодновато. Пришедшие поддерживают решение правительства, принятое четыре года назад.

В 2014 году глава российского государства подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.