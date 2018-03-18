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22:15   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Директор гимназии №56 прокомментировала предварительные итоги голосования

Директор гимназии №56 прокомментировала предварительные итоги голосования

Доверенное лицо Владимира Путина и директор академической гимназии №56 Майя Пильдес отметила, что она гордится итогами голосования.

Пильдес сравнила результаты голосования с названием фильма «Движение вверх» и добавила, что, судя по предварительным итогам выборов, граждане России решили сплотиться ради сохранения своей страны.

Она заявила, что россияне выбрали верный путь.

Пильдес рассказала и о том, что гордится быть доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Она рассказала, что на встрече с доверенными лицами, президент попросил доказать гражданскую позицию не обещаниями, а реальными делами. 

Автор: Юлия Стрелкова
#путин #санкт-петербург #выборы 2018
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