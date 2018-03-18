Директор гимназии №56 прокомментировала предварительные итоги голосования
Доверенное лицо Владимира Путина и директор академической гимназии №56 Майя Пильдес отметила, что она гордится итогами голосования.
Пильдес сравнила результаты голосования с названием фильма «Движение вверх» и добавила, что, судя по предварительным итогам выборов, граждане России решили сплотиться ради сохранения своей страны.
Она заявила, что россияне выбрали верный путь.
Пильдес рассказала и о том, что гордится быть доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Она рассказала, что на встрече с доверенными лицами, президент попросил доказать гражданскую позицию не обещаниями, а реальными делами.