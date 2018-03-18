Албин: Пессимистичные прогнозы по яке в Петербурге не сбылись
Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что выборы президента РФ в городе прошли спокойно, без каких-либо аварий
Об этом Игорь Албин сказал корреспонденту Информационого агентства «Политика Сегодня» в избирательном штабе Владимира Путина.
«Честные выборы. Уверенная победа В.Путина. а значит у России есть шанс на развитие, дальше удивлять мир своими достижениями», - подчеркнул вице-губернатор.
Также Албин отметил, что явка на выборы в Петербурге была высокой и пессимистичные прогнозы на этот счет не сбылись.