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22:09   18 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Албин: Пессимистичные прогнозы по яке в Петербурге не сбылись

​​​​​​​Албин: Пессимистичные прогнозы по яке в Петербурге не сбылись

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что выборы президента РФ в городе прошли спокойно, без каких-либо аварий

Об этом Игорь Албин сказал корреспонденту Информационого агентства «Политика Сегодня» в избирательном штабе Владимира Путина.

«Честные выборы. Уверенная победа В.Путина. а значит у России есть шанс на развитие, дальше удивлять мир своими достижениями», - подчеркнул вице-губернатор.

Также Албин отметил, что явка на выборы в Петербурге была высокой и пессимистичные прогнозы на этот счет не сбылись.  

Автор: Александр Люблинский
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