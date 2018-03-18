Москалькова: Россияне проявили высокий уровень активности на выборах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что россияне активно себя проявили на президентских выборах.

Она рассказала, что в этом году получила большую популярность программа «Мобильный избиратель». С ее помощью граждане через интернет смогли найти и выбрать удобный избирательный участок. Многие просили передать, что такая система – шаг вперед.

Москалькова отметила высокий уровень явки и гражданского сознания. Многие приходили голосовать со своими родными и близкими.

Все прошло без масштабных нарушений. Ни одной коллективной жалобы также не поступило, сообщила она.