НОМ: По результатам параллельного подсчета Путин набирает 72 процента голосов

«Национальный общественный мониторинг» (НОМ) организовал параллельный подсчет голосов на завершившихся президентских выборах РФ, по результатам которого действующий глава государства Владимир Путин набирает 72,02% голосов.

Об этом в воскресенье вечером на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов-2018» сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев. При этом он отметил, что данные, обработанные наблюдателями НОМ, были получены наблюдателями на востоке РФ и частично на Урале.

Согласно результатам, полученным в ходе обработке данных НОМ, Владимир Путин набрал на данный момент 72,02% голосов избирателей, Павел Грудинин (КПРФ) – 15,06%, Владимир Жириновский (ЛДПР) – 7,04%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») – 2,87%, остальные кандидаты не набрали и одного процента голосов избирателей.