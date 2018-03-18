«Мы гордимся нашей системой»: Памфилова поблагодарила главу Минкомсвязи
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила главу Минкомсвязи России Николая Никифорова за помощь в проведении выборов главы государства 18 марта.
Как сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня», глава ЦИК заявила о том, что организаторы голосования очень рисковали, когда предложили механизм «мобильный избиратель», так как систему, согласно расчетам, ожидала серьезная нагрузка. Однако, отметила Памфилова, она справилась в подсчетом всех заявлений.
«Мы гордимся нашей системой», — подчеркнула председатель Центризбиркома РФ.