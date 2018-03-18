Петербург показал пример сплоченности на выборах президента РФ — сопредседатель штаба Путина
В Петербурге ожидали существенно меньшую явку избирателей на выборы президента России, но по данным экзиполов она составила 64,5%. Об этом сообщил корресподент ИА Политика сегодня» со слов сопредседателя штаба Владимира Путина Владимира Литвиненко.
«Думаю, эти цифры отражают реальную ситуацию в городе… Колоссальная работа, которую провели избироком, администрация города, штабы, — все это говорит о том, что Петербург показал пример сплоченности. Для нас главное, что никаких терактов, никаких ЧП не произошло. Каждый прокурор района лично проверял, как обеспечиваются права избирателей, особое внимание обращали на инвалидов. Волонтеры штаба работали с профобъединениями, напоминали, что сделано в городе с 2000 года. Ведь хорошее быстро забывается».