Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Выигрыш Путина должен быть полным. То есть таким, чтобы ни у кого из его оппонентов в России и за рубежом не осталось ни одного аргумента.

Итак, очередные президентские выборы в России окончены. Осталось только подвести итоги и объявить результаты. Причем, каким он будет, уже никто не сомневается как минимум три с лишним месяца, когда Владимир Путин объявил, что он выдвигает свою кандидатуру на следующий срок.

Какой результат для Кремля будет успехом

Итак, Владимир Путин выиграет и вновь с огромным отрывом (прим. ред - Путин на 21.45 по Москве набрал 72,53%, обработано 25,03% бюллетеней). Ясно, что второго тура не будет и это, как говорится в политических кругах, будет его очередная чистая победа. То есть такая победа, которая уже давно даже не снится ни одному западному политику.

Для них результат в 60% при 50% явке считается фантастикой. Тем более в первом туре, когда список претендентов очень велик.

Тем более, для тех обидно видеть такой результат после его почти 17-летнего правления. То есть это и есть оценка работы действующего президента. Да, россиянам не все сегодня нравится и они бы хотели жить еще лучше. Есть много нерешенных проблем, которые ждут своего решения. Но вместе с тем, оценка населения говорит сама за себя.

Но чтобы окончательно заткнуть рот западным СМИ, которые всячески будут ставить ее под сомнение сегодняшний выбор россиян, победа должна быть абсолютной, полной и при минимальном уровне нарушений.

Кстати, именно поэтому уже с утра (причем, с дальневосточного утра) «неполживые» стали распространять информацию о вбросах бюллетеней и о том, что власть таким образом пытается что-то подтасовать. Причем, простая, казалось бы, логика, что вбрасывать бюллетени прямо перед камерой глупо, в голову оппозиционных журналистов так и не пришла. Но такое бывает. Когда надо логика может быть и избирательной.

Примечательно было смотреть, как администрация президента в лице первого замруководителя Сергея Кириенко стремилась минимизировать возможность нарушений, и как соответственно так называемая «оппозиция» их планировала (причем, открыто). И очень смешно было наблюдать за тем, как оппозиционно настроенные к власти в России СМИ в упор не замечали ни того, ни другого. Зачем это делалось? Да все очень просто. Не имея возможности повлиять на выбор россиян, противники Путина решили любой ценой оспорить его победу. Вернее сделать ее как можно менее убедительной.

И вот как раз для этого центральной власти нужна была абсолютная победа, которая должна снять все возможные вопросы. Еще более убедительная, чем в 2012 году. Именно это должно показать, что взятый властью курс, результатом которого стало более открытое противостояние с Западом и ведение против России режима санкций, не просто не идет в разрез с чаяниями россиян, но и полностью ими поддерживается.

Идеально, чтобы за президента Владимира Путина отдали голос не просто подавляющее число пришедших на выборы россиян, а больше 50% от общего числа избирателей в стране. В этом случае бессмысленным станет и аргумент, что, не имея достойного кандидата, россияне проигнорировали выборы.

Именно чтобы выбить из рук оппонентов и этот аргумент, власть так просила жителей прийти к урнам и, судя по предварительным цифрам явки (на 18.00 по Москве явка составила 60%), ей это удалось.

А какие при этом окажутся результаты, мы тоже уже очень скоро узнаем.

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