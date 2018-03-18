Секретарь ЦИК удивилась нерассмотренным жалобам от Грудинина

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина удивилась заявлению кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, сообщившего ранее о том, что его жалобы не были рассмотрены.

Она отметила, что жалобы от политика дублировались, подавались от разных людей по одному и тому же инциденту. В настоящее время, по словам Гришиной, необходимо избавить всю статистику от фейков и перепостов. То же, подчеркнула секретарь ЦИК РФ, касается и обращений по освещению выборов в средствах массовой информации, которые касались одних и тех же эпизодов, при этом ни одна позиция не была обжалована.