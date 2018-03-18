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 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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21:41   18 Марта 2018
Россия
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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Ситуационный центр Smart ExitPoll ВЦИОМ представил данные об активности избирателей в возрасте от 18 до 25 на выборах президента РФ по состоянию на 19.00.

Согласно представленному отчету, составленному по результатам опроса 158 354 проголосовавших на выборах президента РФ граждан, активнее всего голосовали россияне в возрасте примерно 45 лет и 60 лет, таких в числе проголосовавших оказалось 26,1% и 24,8% соответственно. Возрастная группа 35-летних составила 22,7 % от опрошенных, 25-летних оказалось 17,4%, и меньше всего среди проголосовавших оказалось 18-летнгих избирателей – всего 9%.

Также опрос показал, что женщины-избирательницы голосовали на прошедших выборах активнее мужчин. По данным ВЦИОМ, среди голосовавших было 55,4% женщин и 44,6% мужчин.

Как заявил Степан Львов – глава Департамента исследований ВЦИОМ – активность избирателей, чей возраст не достиг 35 лет, на состоявшихся выборах президента РФ была «относительно высокой».

Автор: Александр Люблинский
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