Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

 Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма

Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

 Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз
Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

Мы обречены на успех. Путин поблагодарил людей на митинге в Москве

 Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма

Петербуржцы вышли на митинг в честь годовщины присоединения Крыма
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

 Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз
21:59   18 Марта 2018
Весь мир
55

Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сказал, что этим осталось довольно Руководство Международной федерации футбола.

Сорокин сказал, что уже за первый же день продали достаточно много билетов. На следующем этапе распродадут все, что осталось. Однако на некоторые матчи билетов уже может не остаться, сообщает ТАСС.

С завтрашнего дня начнут посещать города с проверками перед предстоящим событием.

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что такого уровня подготовки к чемпионату как в России, еще нигде не было. Он выразил уверенность, что Россия обеспечит безопасность на высоком уровне. Инфантино также сказал, что ,если кто-то попытается устроить беспорядки во время этого события, у него явно будут проблемы.

Автор: Анастасия Аои
#спорт #чм-2018 #фифа #билеты #инфантино #сорокин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину Выборы президента 2018
Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину
Выигрыш Путина должен быть полным. То есть таким, чтобы ни у кого из его оппонентов в России и за рубежом не осталось ни одного аргумента.
21:54   18 Марта 2018
6180
«Вождь» проиграл и умер как политик Россия

«Вождь» проиграл и умер как политик

21:51   18 Марта 2018
968
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России Россия

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

17:36   18 Марта 2018
88132
Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах Россия

Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах

17:10   18 Марта 2018
1204
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах