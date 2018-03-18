Сорокин сообщил о высоких темпах продаж билетов на ЧМ-2018

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сказал, что этим осталось довольно Руководство Международной федерации футбола.

Сорокин сказал, что уже за первый же день продали достаточно много билетов. На следующем этапе распродадут все, что осталось. Однако на некоторые матчи билетов уже может не остаться, сообщает ТАСС.

С завтрашнего дня начнут посещать города с проверками перед предстоящим событием.

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что такого уровня подготовки к чемпионату как в России, еще нигде не было. Он выразил уверенность, что Россия обеспечит безопасность на высоком уровне. Инфантино также сказал, что ,если кто-то попытается устроить беспорядки во время этого события, у него явно будут проблемы.