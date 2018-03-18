«Вождь» проиграл и умер как политик

Собчак обвинила Навального в фальсификации направлений наблюдателей на выборы и встал вопрос об очевидном провале блогера. Эксперт уверен, что для политического будущего Алексея Навального наступают мрачные времена.

Кампания блогера Алексея Навального по бойкоту выборов провалилась, что ставит крест на его дальнейшей политической карьере и сводит к нулю предыдущие достижения. Такое мнение в комментарии ИА «Политика Сегодня» высказал заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

Эксперт полагает, что Навальный не смог эффективно распорядиться доступными ресурсами и навязать обществу свою повестку. Не помогла и фальсификации вбросов на выборах президента РФ.

На провокациях сторонники блогера попались в Иркутске. Руководитель «наблюдателей» штаба Навального Николай Левшиц 18 марта опубликовал ролик о якобы произошедших вбросах. Первым ложь обнаружил автор Telegram-канала «Кремлевская прачка». Обратил внимание, что оригинал видео попал в сеть за день до выборов.

В фальсификации направления наблюдателей на выборы Навального обвинила и его условная единомышленница из оппозиционного лагеря Ксения Собчак. Но предложила создать коалицию вместе с политиком Дмитрием Гудковым и выступить единым фронтом. Блогер отказался. Обвинил Собчак в том, что ей якобы предлагали деньги за участие в выборах.

«Навальный не командный игрок и человек вождистского типа. – говорит Владимир Шаповалов. Настоящий диктатор в отношениях с партнерами. По сути, у него нет партнеров. Он строит вокруг себя группу поддержки, которая полностью ориентируется на него. В этой централизованной иерархичной группе не может быть никаких конкурентов. Ему нужно почитание».

По мнению собеседника агентства, для политической карьеры Навального наступают не лучшие времена. На популярность блогера повлияла серия стратегических просчетов.

«В настоящий момент можно констатировать, что Навальный является политическим аутсайдером. Якобы имевшие место успехи – участие в мэрской кампании 2013 года и активные действия в прошлом году – сейчас не подтвердились. Организовать серьезную кампанию противодействия выборам не удалось», - заключает эксперт.

Неудачи Навального стали поводом для насмешек в сети. Пользователи полагают, что он умер как политик.