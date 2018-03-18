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 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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21:31   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Явка на 18:00 в Ненецком автономном округе составила почти 60%

Явка на 18:00 в Ненецком автономном округе составила почти 60%

Председатель Ненецкого автономного округа Попов Георгий сообщил, что явка на 18:00 составила 59,11 процентов.

Она увеличилась, если сравнивать с данными с прошлых выборов. На российских президентских выборах 2012 года явка в Ненецком автономном округе составила 46, 21 процентов.

Ранее сообщалось, что выборы в регионе прошли без нарушения общественного порядка. В отдаленные населенные пункты правоохранители направлялись, используя воздушный транспорт, чтобы обеспечить защищенность граждан.

Местные жители довольно активно голосовали, выбирая одного из восьми кандидатов на пост главы российского государства.

Автор: Анастасия Аои
#россия #политика #выборы2018 #ненецкий ао #попов георгий
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