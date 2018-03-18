Явка на 18:00 в Ненецком автономном округе составила почти 60%

Председатель Ненецкого автономного округа Попов Георгий сообщил, что явка на 18:00 составила 59,11 процентов.

Она увеличилась, если сравнивать с данными с прошлых выборов. На российских президентских выборах 2012 года явка в Ненецком автономном округе составила 46, 21 процентов.

Ранее сообщалось, что выборы в регионе прошли без нарушения общественного порядка. В отдаленные населенные пункты правоохранители направлялись, используя воздушный транспорт, чтобы обеспечить защищенность граждан.

Местные жители довольно активно голосовали, выбирая одного из восьми кандидатов на пост главы российского государства.