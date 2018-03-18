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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

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21:16   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Путин лидирует с большим отрывом: данные эксзитполов по Петербургу сообщили в штабе Путина

Путин лидирует с большим отрывом: данные эксзитполов по Петербургу сообщили в штабе Путина

Санкт-Петербургский социологический научно-исследовательский институт провел анализ голосования среди петербуржцев. Об этом передает корреспондент ИА «Политика сегодня» из штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Явка составила 64,5%. За Путина проголосовали 67.5 % пришедших на избирательные участки. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина. 8.9 % отдали голоса за кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.  4.4 % — за  кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак. Остальные имеют крайне низкие показатели. Например, за Бабурина отдали голоса 0.6%.

Из 31 251 человек опрошенных 20 621 человек ответили, за кого проголосовали.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #петербург #политика #выборы2018
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