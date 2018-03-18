Путин лидирует с большим отрывом: данные эксзитполов по Петербургу сообщили в штабе Путина

Санкт-Петербургский социологический научно-исследовательский институт провел анализ голосования среди петербуржцев. Об этом передает корреспондент ИА «Политика сегодня» из штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Явка составила 64,5%. За Путина проголосовали 67.5 % пришедших на избирательные участки. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина. 8.9 % отдали голоса за кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского. 4.4 % — за кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак. Остальные имеют крайне низкие показатели. Например, за Бабурина отдали голоса 0.6%.

Из 31 251 человек опрошенных 20 621 человек ответили, за кого проголосовали.