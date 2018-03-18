Петербургский ИК про исчезновение 250 тысяч избирателей: Избирком провел актуализацию базы данных

Количество избирателей в Санкт-Петербурге к 18 марта уменьшилось на 250 тысяч человек, если сравнивать с данными на начало этого года. Избирком актуализировал базу данных, сообщил зампредседателя горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Согласно данным на 18:00 18 марта этого года число петербургских избирателей составило три миллиона 560 тысяч 666 избирателей. По этой причине явка составила 55,47 процентов, сообщает Nation News.

Краснянский объяснил, что уменьшение количества избирателей произошло из-за значительных коррективов, списки уточнили. Благодаря проделанной работе обнаружили, что около 40 тысяч живут за границей. Их из списка убрали. По очередным новшествам, граждане имели право отдать голос там, где им наиболее удобно. Многие участвовали в выборах в других регионах. Однако несмотря на тщательную работу с перечнем избирателей, сделать его наверняка точным нельзя.