Мосгоризбирком объяснил организованный подвоз строителей на участки в Москве

Организованный подвоз работников строительных компаний на участки для голосования в Москве связан с тем, что место работы строителей располагается далеко от офисов компаний.

Об этом рассказал в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Он отметил, что на территории Новой Москвы, где ведется крупное строительство, располагаются большое число участков. По словам Горбунова, руководство решило выделить специальные автобусы, так как места работы находятся далеко от предприятий. Речь идет о подвозах на участки, организованных руководителями предприятий, а не кандидатами или представителями партий.