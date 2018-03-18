Явка на выборах президента РФ в Республике Карелия к 18:00 превысила 50 процентов

Председатель избирательной комиссии Республики Карелия Алексей Бахилин сообщил статистику на 18:00, явка достигла показателя 51,26%. процентов.

Явка на избирательных участках в Республике Карелии на выборах президента РФ к 18:00 по московскому времени превысила 50 процентов и достигла 51,26 процента.

Бахилин рассказал, что жалоб зарегистрировано не было. В одном из округов республики голосовать начали с шести утра, это было обусловлено графиком работы сотрудников местного комбината. Избирательный участок открыли в присутствии журналистов и наблюдателей, соблюдая все правила законодательства.

Также в 2018 году был организован отдельный избирательный участок для жителей острова Иже.

Установлено, что явка избирателей выше, чем на предыдущих выборах в 2012 году.