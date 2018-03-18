Выборы Президента 2018
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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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21:09   18 Марта 2018
Россия
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Появились результаты выборов по данным экзитполов ЦИК

Появились результаты выборов по данным экзитполов ЦИК

Опубликованы результаты выборов президента РФ, прошедших 18 марта, по данным экзитполов ЦИК. 

Путин — 71,97

Жириновский — 6.96

Собчак — 1,39

Явлинский — 0,77

Бабурин — 0,62

Грудинин — 15,90

Данные эксзитполов по спб. Сообщили в штабе Путина.

Таковы результаты голосования на 21.00 по Мск. Когда все избирательные участки в России завершили работу, ЦИК включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования. На данный момент обработано 21,94% голосов.

Автор: Олег Королев
#результаты #выборы2018 #экзитпул
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