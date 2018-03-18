Появились результаты выборов по данным экзитполов ЦИК
Опубликованы результаты выборов президента РФ, прошедших 18 марта, по данным экзитполов ЦИК.
Путин — 71,97
Жириновский — 6.96
Собчак — 1,39
Явлинский — 0,77
Бабурин — 0,62
Грудинин — 15,90
Данные эксзитполов по спб. Сообщили в штабе Путина.
Таковы результаты голосования на 21.00 по Мск. Когда все избирательные участки в России завершили работу, ЦИК включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования. На данный момент обработано 21,94% голосов.