Выборы Президента 2018
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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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21:07   18 Марта 2018
Россия
60

Явка на выборах в Мурманской области на 18:00 составила более 60 процентов

Явка на выборах в Мурманской области на 18:00 составила более 60 процентов

По состоянию на 18:00 по местному времени в Мурманской области явка избирателей на участки составила 60,3%, что превышает показатели 2012 года.

Как рассказал председатель Избиркома региона Антон Богомолов, более 160 избирательных участков располагалось на судах в плавании. Отмечается, что всего на таких плавающих участках в голосования на выборах президента РФ приняли участие свыше 6000 человек. Богомолов подчеркнул, что нарушений выявлено не было. Международные наблюдатели на участках не присутствовали.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #мурманская область #явка #выборы2018
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