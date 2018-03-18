Явка на выборах в Мурманской области на 18:00 составила более 60 процентов

По состоянию на 18:00 по местному времени в Мурманской области явка избирателей на участки составила 60,3%, что превышает показатели 2012 года.

Как рассказал председатель Избиркома региона Антон Богомолов, более 160 избирательных участков располагалось на судах в плавании. Отмечается, что всего на таких плавающих участках в голосования на выборах президента РФ приняли участие свыше 6000 человек. Богомолов подчеркнул, что нарушений выявлено не было. Международные наблюдатели на участках не присутствовали.