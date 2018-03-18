Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

 Финская делегация пожаловалась на угрозы от посла Украины из-за поездки в Крым

Финская делегация пожаловалась на угрозы от посла Украины из-за поездки в Крым
Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

 Финская делегация пожаловалась на угрозы от посла Украины из-за поездки в Крым

Финская делегация пожаловалась на угрозы от посла Украины из-за поездки в Крым
20:59   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
37

Явка на выборы президента РФ в Калининградской области достигла 55,29 процентов

Явка на выборы президента РФ в Калининградской области достигла 55,29 процентов

Более половины избирателей Калининградской области приняли участие в выборах президента России. Об этом сообщили в областном Избиркоме.

 

По данным комиссии, по состоянию на 18:00 явка достигла 55,29%, а избирательным участкам оставалось работать еще два часа. Общее число проголосовавших на 18:00 составляло 441 214 избирателей.

По данным ГАС «Выборы», самую высокую явку показал Советский округ, где на данное время проголосовали 73,13% избирателей. Наименьший показатель у Центрального района Калининграда — 50,62%.

18 марта в 8:00 на территории Калининградской области открылись все 550 избирательных участков. Прийти и проголосовать за кандидата можно было до 20:00.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #калининград #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России Россия
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России
Регионы центральной части России, в том числе Москва, не стали исключением в общем тренде выборов 18 марта 2018 года. Как и в подавляющем количестве областей, республик, краев и округов, здесь зафиксирован рост явки.
17:36   18 Марта 2018
76294
Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах Россия

Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах

17:10   18 Марта 2018
974
Выборы-2018: как голосовали российские звезды Выборы президента 2018

Выборы-2018: как голосовали российские звезды

16:42   18 Марта 2018
406
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок Россия

Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок

13:43   18 Марта 2018
389
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот