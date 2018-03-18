Явка на выборы президента РФ в Калининградской области достигла 55,29 процентов

Более половины избирателей Калининградской области приняли участие в выборах президента России. Об этом сообщили в областном Избиркоме.

По данным комиссии, по состоянию на 18:00 явка достигла 55,29%, а избирательным участкам оставалось работать еще два часа. Общее число проголосовавших на 18:00 составляло 441 214 избирателей.

По данным ГАС «Выборы», самую высокую явку показал Советский округ, где на данное время проголосовали 73,13% избирателей. Наименьший показатель у Центрального района Калининграда — 50,62%.

18 марта в 8:00 на территории Калининградской области открылись все 550 избирательных участков. Прийти и проголосовать за кандидата можно было до 20:00.